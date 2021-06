Knihou roku Magnesia Litera je ponor do společnosti alžbětinské Anglie od Martina Hilského

Martin Hilský zasvětil svůj život dílu Williama Shakespeara. Přeložil všechny jeho hry, což korunoval objemný svazek Dílo, jenž vyšel přesně před deseti lety. Pro souborné vydání Shakespearových dramat tehdy napsal předmluvu, která ono dílo dávala do historického kontextu. Ovšem měl na ni „pouhých“ padesát stran. Cítil již tehdy, že by si toto téma zasloužilo delší pojednání. To loni vyšlo v nakladatelství Academia a je to podobně objemný svazek, skvostně vypravený. Ukazuje, že pro překladatele starší literatury je nezbytností znát dokonale reálie doby, v níž ono dílo vzniklo. Již při vlastních překladech musel mít Hilský knihu Shakespearova Anglie v podstatě napsanou v hlavě, teď ji jen svěřil papíru.

Poskytuje detailní pohled na alžbětinskou Anglii, zaměřený spíše na dějiny všedního dne. Začíná sice poněkud klasickým dějepisem, v následujících pasážích však představí všechny důležité společenské vrstvy a skupiny i prvky tehdejšího životního stylu.

Míra detailu je nesmírná. Seznámíme se