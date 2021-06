Notes: Situace v Bělorusku se zlepšila. A v Budapešti protestuje Medvídek Pú

Není nad to, když můžete Notes začít dobrou zprávou. Jedna taková přišla z Hamáčkova ministerstva vnitra: Situace v Bělorusku se zlepšila. Hurá! A to dokonce natolik, že Lukašenkův režim už perzekvuje jen přední členy opozice nebo organizátory a účastníky demonstrací, takže ostatní si mohou oddechnout… Vladimir, který v zemi pomáhal s protirežimním tiskem a před více než 15 lety utekl do Česka, tak podle vnitra už nepotřebuje naši ochranu a může se do Běloruska opět v klidu vrátit.

O tom, s jak velkým pochopením Vladimir tuto dobrou zprávu přijal, píše Lukáš Prchal, který se na rozhodnutí Hamáčkových podřízených zeptal i šéfa resortu.

Situace v Bělorusku je nyní zkrátka natolik dobrá, že o zlepšení do Česka přijela poreferovat i opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouskaja, která se dnes v Lánech setkala s prezidentem Zemanem a později také s premiérem Babišem (ANO) i zástupci zdejší opozice.

Zatímco politici se hromadně setkávají, pražský dopravní podnik se zabývá otázkou, které noviny nabídnout cestujícím v hromadné dopravě, kde dosud měla své výhradní postavení (či posezení?) Mafra z holdingu Agrofert. Od primátora Hřiba (Piráti) dostal podnik dopis s upozorněním, aby při výběru věnoval zvýšenou pozornost zákonu o střetu zájmů, píše Zdislava Pokorná.

Střet zájmů čeká na letních olympijských hrách v Tokiu také profesionální lezce. Málokdo by v Česku neznal jméno Adama Ondry, redaktor David Janeczek se ale tentokrát ptal jeho méně známého kolegy Rišata Chajbullina z Kazachstánu, který trénuje v Česku a rovněž by si rád z Japonska přivezl medaili.

Talentovaná japonská tenistka Naomi Ósakaová, která je v 23 letech druhou nejlepší hráčkou na světe, naopak nemá na sport pomyšlení. Namísto snahy o vavříny z turnajů dala přednost péči o svoje duševní zdraví. Na její podporu se ozvali slavní sportovci nejen z tenisových kruhů, píše Jana Ciglerová. A tématu se věnuje v podcastu Studio N také Filip Titlbach.

Zatímco prezident Zeman vezl do Číny ukázat Krtečka, demonstranti v Budapešti si zvolili naopak jako symbol protestu proti stavbě čínské univerzity v maďarské metropoli jinou kreslenou postavu – Medvídka Pú. Vládní strana Fidesz Viktora Orbána v reakci na protesty připouští ústupek.

Pokud vás zajímají příčiny krize západní levice, dočtete se více v analýze Jiřího Pehe, který naznačuje i možná východiska. „Na tom, jakým směrem se demokratická levice vydá, v nemalé míře závisí osud liberální demokracie, s jejímž projektem je spojena pupeční šňůrou,“ píše.

V textu Báry Janákové najdete plán SPD, jak nechtěným krizím naopak předejít. Klíčem jsou – jak už možná tušíte – levné potraviny. Na výběr před volbami budou vejce, brambory i vepřová plec. „Za tu cenu to prase ani nevychováte,“ namítají ale někteří chovatelé.

V Minutě N jsme úterní dění zaznamenali v krátkých zprávách:

Co vás čeká v zítřejším tištěném vydání Deníku N?

Praktici hlásí menší zájem lidí o očkování

Hamáčka zajímá sporné rozhodnutí v případu Bělorusa v ČR

Řadu firem čeká bez podpory boj o život

SPD láká voliče na příliš levné maso i mrkev

Osm odlišných a pokus sesadit „Bibiho“ v Izraeli

Bez vyvrcholení není znásilnění, tvrdily soudy. Už jsme dál

Bezpečná hranice azbestu neexistuje

Komentář: Konec uhlí se blíží, vláda ale nemá žádný plán

Nepřikrášlená realita Mare z Easttownu

Ósakaová může změnit přístup ke sportovcům

Přejeme vám příjemné čtení.