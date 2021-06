Na kandidátku ANO mě nedali kvůli podpoře homosexuálů, tvrdí poslankyně, která připravila novou definici znásilnění

Proč jste se rozhodla svolat mimořádnou schůzi ke zpřísnění trestů za násilné činy u sexuálního násilí?

Je to kvůli kauze Dominika Feriho. Nechci ale, aby se schůze točila kolem této kauzy, protože ctím presumpci neviny. Důvodem pro její svolání byl i způsob, jakým se vyjadřovali kolegové převážně z TOP 09 potom, co o Ferim vyšly články v médiích. Já takovou rétoriku odmítám.

Cílem schůze je, aby Poslanecká sněmovna dala jasný vzkaz veřejnosti, že odsuzujeme jakoukoli formu násilí tohoto druhu, a chceme podpořit i oběti.

Na zítra mám připravené usnesení s osmi až devíti body, které konzultuji jak s kolegy napříč spektrem, tak s odborníky z neziskových organizací i s ministerstvem spravedlnosti. Hodně mi pomáhá také kolegyně a profesorka Válková. Dnes jsem dostala do rukou pozměňovací návrh, který by změnil skutkovou podstatu trestného činu znásilnění. Pevně věřím, že se ta změna podaří do konce volebního období prosadit.

Jak by se skutková podstata změnila?

Znásilnění by už nebyl jen sex vynucený násilím, ale bylo by to i v případě nesouhlasu. Pouhé projevení nesouhlasu by pro útočníka mělo být dostatečným signálem, že jedná proti vůli oběti. Beru to jako velmi podstatnou změnu, kterou jsme všichni chtěli.

Podařilo se to dát do pozměňovacího návrhu po jednání s Piráty, sociální demokracií i s neziskovými organizacemi. Vymysleli jsme to tak, že by to byl pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, tedy k tisku 699, který by měl být zařazen ve druhém čtení příští týden. To se velmi hodí a pomohlo by nám to tento tisk protlačit do konce volebního období.

Myslíte, že na tom bude shoda? Například předseda ústavně právního výboru Marek Benda řekl, že to není úplně téma, protože do voleb zbývá jen pár měsíců a Sněmovna by tuto problematiku řešila jen na základě jedné kauzy.

Tomu rozumím. S kolegou Bendou jsem o tom mluvila a já také nechci, aby se zítra schůze vztáhla na české MeToo a podpisy smluv před pohlavním stykem. Mluvila jsem o tom s Bendou a říkal, že se toho bojí, ale já mu říkala, že názor máme všichni stejný. Chceme sice v zákoně použít slovo souhlas/nesouhlas, ale velice opatrně. Proto mám radost, že se to formulovalo na projevení vůle.

Myslím, že shoda by být mohla, ale pozměňovací návrh jsem dostala do ruky dneska a budeme velice intenzivně diskutovat a využiju pro to i zítřejší schůzi, protože tam představíme hlavní rysy i s profesorkou Válkovou. Bude to první výkop ke změně legislativy, kterou s kolegy chystáme.

Vy tam tedy máte zmíněno, jak obě strany mají dát najevo souhlas se sexem?

Ne, bude tam