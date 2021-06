„Tohle někomu zachrání život.“ Odchod Ósakaové z turnajů může být pro sport revoluční

„Naučili nás, jak se starat o své tělo, ale ne o svou duši.“ Tahle slova pochopení poslala japonsko-americké tenistce Naomi Ósakaové její starší a zkušenější exkolegyně Martina Navrátilová, když se dozvěděla, že 23letá hvězda světového tenisu odstoupila minulý týden z mezinárodního tenisového mistrovství Francie Rolland-Garros.

Nebylo to jen tak nějaké odstoupení. Čtyřnásobná vítězka grandslamu měla dobře nakročeno vyhrát další grandslamový turnaj. Jenže to by musela podstoupit povinné rozhovory s novináři po každém zápase.

Ósakaová s novináři mluvit nechtěla, protože