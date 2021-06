Notes: O jedné nominaci, několika zajímavých článcích a ještě jednou o té nominaci

Kdybych o tom, jak se v Deníku N řadí zprávy podle důležitosti, dneska rozhodovala já, vypadalo by to asi takto:

Byla jsem nominovaná na Cenu veřejnosti Nadace OSF a Trump podal překvapivě slabý výkon na politickém mítinku v Severní Karolíně.

Ale protože dneska rozhoduju pouze o obsahu pondělního Notesu, máte velké štěstí a dozvíte se ještě spoustu jiných, celospolečensky zásadních novinek.

Například že moje ani vaše děti už od zítřka nemusejí mít ve škole při vyučování roušku (týká se to 11 krajů) a jejich učitelky a učitelé také ne. Pro nás, co každé ráno rozhodujeme lítý boj mezi potomky o nejatraktivnější roušky a respirátory, je to velká úleva, pro ty, kteří si na výrobě epesních roušek založili živnost, to bude o další zdroj příjmů míň.

Nebo že Nadace OSF vyhlašovala nominace na Cenu veřejnosti a já jsem… jo to už jsem vlastně psala. Psala, psala, ale hlasovali jste? Myslím si, že ne, jinak by kolega ze Seznamu neměl takový náskok. Tak prosím vás: zde. Je na to ještě devět dní a děkuju!

Jsem plně očkovaná, mám skoro měsíc po druhé vakcíně, nejspíš se tedy nenakazím a strašlivě neonemocním, a tak pro mě už mentálně pandemie tak trochu skončila. Jenže to je přesně to, co bych si neměla myslet, upozorňuje takové, jako jsem já, kolega Petr Koubský v dnešním podcastu Studio N Filipa Titlbacha, kde rozmlouvá ještě s terapeutem Honzou Vojtkem.

„Když jste v nějaké nepříjemné situaci, ze všeho nejvíc vás zajímá, kdy skončí. Děti vědí, v kolik zazvoní na přestávku, vězeň ví, kdy nejpozději ho musejí propustit. S epidemií je to ale v mnoha ohledech složitější,“ podotýkají Koubský a Vojtko a vy si jejich debatu nenechte ujít.

Nejvýše postavená Češka v EU, místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, dala rozhovor kolegyni Markétě Boubínové o tom, jak chystá směrnici o svobodě médií – a co čert nechtěl, zrovna v době, kdy prezident a jeho spolupracovníci označili Deník N za jedno z médií, kterým nebudou poskytovat informace. Jenže lidé z Hradu jsou zaměstnanci státu a při informování veřejnosti nemohou nikoho diskriminovat. Komisařka Jourová si nebrala servítky:

„Přístup kanceláře prezidenta považuji za cenzorní a myslím si, že je v rozporu s českými zákony, zejména s Listinou (základních práv a svobod, pozn. red.),“ pojmenovala situaci bez obav.

Co vás čeká v zítřejším tištěném vydání Enka?

– Hřib varuje před střetem zájmů při výběru distributora novin v MHD

– Tiskl letáky proti režimu. V Minsku mu nic nehrozí, tvrdí vnitro

– Tipy proti inflaci: Investice do vína i „zelených“ firem

– Sasku-Anhaltsku mohou po volbách vládnout tři koaliční sestavy

– Trump zpět před lidmi. Věří v návrat

– Jourová: Situace kolem ČT mě zneklidňuje. Ale nemohu dělat nic

– Reportáž: Na hrobech tisíců Němců se hraje tenis

– Komentář: Proč je západní levice v hluboké krizi

– Poctivá hudba si najde publikum bez ohledu na jazyk

– Jsem tady se všemi kamarád, říká olympijský sok Adama Ondry

Já mám sice nominaci na Cenu veřejnosti Nadace OSF, pokud jste se o tom ještě nedoslechli, ale kdyby byla kategorie Titulek roku, vyhrál by ji určitě kolega Petr Koubský a to za – jak říká můj muž – nadpis k článku Haló, haló, proč je čipů málo? Kdo z vás si nedořekl i tu druhou část se štěkáním jako hrom, o mnoho přišel, ale ještě o víc přijdou ti, již si článek nepřečtou.

Kdybyste nevěděli, za co jsem dostala tu nominaci, kterou můžete podpořit zde, je to za rozhovor s maskérkou Veronikou Šorfovou o sexuálním obtěžování, které v tomto uměleckém oboru běžně zažívá ona i její kolegyně. Ten rozhovor jsme kvůli té nominaci odemkli a vy si jej můžete přečíst zde. Řeknu k tomu jen jedno: mnohé muže překvapil, ženu nepřekvapil jedinou.

Zaujalo nás jinde

Pokud byste si kromě nominovaného rozhovoru chtěli o tom, jak protivné jsou ženám sexualizované poznámky, notabene v pracovním prostředí, přečíst i něco dalšího, doporučuju nečekaně otevřený komentář moderátorky České televize Lindy Bartošové v Aktuálně.cz.

„Téma sexuálního obtěžování a nevhodných a zraňujících invektiv není pravicové nebo levicové. Je podle mě dokonce hluboce veřejnoprávní, proto jsem se ostatně i já rozhodla přispět do debaty,“ napsala moderátorka a vyjmenovala hned několik poznámek, které na svou adresu zvykne slýchávat. Nejčastější je prý tato: „Lindo, proč nosíte v té televizi oblečení jako babka, taková hezká holka, proč neukážete víc?“