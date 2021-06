Tiskl letáky proti Lukašenkovi, žije v Česku. „V Bělorusku vám nic nehrozí, můžete se vrátit,“ tvrdí vnitro

Vladimir utekl z Běloruska už před více jak patnácti lety. Začala se o něj tehdy zajímat běloruská policie poté, co pomáhal s tiskem a distribucí letáků proti autoritářskému prezidentovi Alexandru Lukašenkovi. Po celou dobu žil v Česku a ministerstvo vnitra mu pokaždé obnovilo status mezinárodní ochrany. Až do letoška. Na konci dubna vnitro rozhodlo, že Vladimir už chránit nepotřebuje, protože situace v Bělorusku se, navzdory loňským neregulérním volbám, zlepšila.

Ministerstvo Vladimirovi ochranu roky opakovaně prodlužovalo a uznávalo jeho argumenty, že by mohl být pro své staré činy perzekvován. Podle ministerstva je ale situace v zemi nyní lepší než v době, kdy z Běloruska utekl. A to i poté, co po loňských srpnových volbách režim autoritářského prezidenta Lukašenka násilně potlačil protesty, zasahuje proti opozici a nedávno i lstí donutil přistát letadlo Ryanairu mířící do Vilniusu v Bělorusku, aby mohl zatknout novináře kritického vůči režimu.

„… došlo k takovým zásadním a trvalým změnám situace v zemi státní příslušnosti výše jmenovaného ve vztahu k jím prezentovaným potížím, že udělení doplňkové ochrany již není zapotřebí,“ argumentuje odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra.

Úřad tvrdí, že situace v Bělorusku se sice nedá stále srovnávat se standardy demokratických zemí, situace se