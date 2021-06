Popsat zločiny při odsunu Němců nerelativizuje hrůzy války. Naopak, potvrzuje je to

Komentář Jana Wirnitzera: Po textu o poválečném masakru v Postoloprtech zaplavila facebookovou stránku Deníku N smršť statusů, jejichž autoři cítili potřebu nevybíravě sdělit, že si Němci začali, a tak se nemají co divit. My se zase nemůžeme divit těm statusům. Koncept kolektivní viny stále nebyl v Česku postaven mimo slušnou debatu.

Úvodem jen několik málo (gramatických chyb zbavených) ukázek, které se objevily pod naším článkem o masakru stovek či spíše víc než tisíce Němců v Postoloprtech – najdete ho zde a kdo na to má žaludek, může se podívat na celou diskusi.

„Němčouři POVRAŽDILI daleko více lidí. My jim to neodpustíme, NESMÍME odpustit.“ „Ale oni si začali, nepočítali s tím, že dostanou po držce. Staly se křivdy, ale takový je celý život.“ „A jestli se Němci omluvili za smrt 330 000 tisíc Čechů, že?“ „Je mi líto, ale zní to jako nějaká Sorošem placená manipulativní propaganda psaná bandou českých slaboduchých zrádců.“ „Tyhle pindy mají akorát intelektuálové historici. Bohužel kdo má předky Čechy ze Sudet a okolí, tak ví z vyprávění, co si jeho předci prožili.“

Autor tohoto textu má nemálo předků ze Sudet a dětství strávil v domě, z nějž jeho předci po Mnichovu utíkali – a vyprávění slyšel poměrně hodně. Autor má taky zjevně německé příjmení, jak už se lidem z česko-německého pohraničí občas stává.

Jeden každý argument diskutérů, servírujících své názory v zatuchlém a zahnědlém koktejlu, se samozřejmě dá snadno vyvrátit. Nikdo nechce odpouštět nacistům, ale jen uznat lítost nad neprávem zabitými. Ano, povraždili více lidí, navíc promyšleně, ale věta „střílíme nevinné méně než Hitler a později než on“ nezní zrovna obdivuhodně. Ano, za smrt statisíců obyvatel první republiky se Němci skutečně omlouvají.

Ale každá taková debata je točení v kruhu. Namístě je otázka: je z něj cesta ven? A jaká?

Českým politikům, kteří