V Česku se ze mě stal lepší lezec, se všemi jsem kamarád. Občanství? Třeba jednou, říká olympijský sok Adama Ondry

Na letních olympijských hrách v Tokiu bude mít premiéru lezení. Čech Adam Ondra v něm patří mezi nejlepší na světě a také mezi největší české favority na medaili. Avšak v Česku se připravuje i další lezec, který by si z Japonska rovněž rád dovezl medaili. Kazach Rišat Chajbullin žije v Česku od roku 2015 a podle svých slov by se nejspíš ani nekvalifikoval na olympiádu, kdyby u nás netrénoval. „Získat občanství je složité, ale třeba se o to v budoucnu pokusím,“ říká Chajbullin v rozhovoru pro Deník N.