Dopravní podnik vybírá, kdo bude v MHD distribuovat noviny. Hřib kvůli skupině Mafra varuje před střetem zájmů

Pražský dopravní podnik vypsal zakázku na to, kdo bude v dalších letech do hromadné dopravy dodávat noviny. Dosud tam tisk distribuovala Mafra spadající pod holding Agrofert, který podle závěrů unijních auditorů ovládá český premiér Andrej Babiš. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) proto dopravnímu podniku zaslal dopis, v němž na závěry auditu upozorňuje a žádá jej, aby zákonu o střetu zájmů věnoval zvýšenou pozornost. Holding odmítá, že by se neměl tendru účastnit a také se hlásit do veřejných soutěží.