Haló, haló, proč je čipů málo?

Když v těchto dnech zabloudíte ke královéhradeckému letišti, naskytne se vám nečekaný pohled na dlouhé řady zbrusu nových automobilů značky Škoda. Tak velké parkoviště jste nejspíš nikdy neviděli, ledaže byste se zajeli podívat přímo do areálu továrny, kde stejných aut stojí ještě více. V Hradci jsou jen ty, které už není v Mladé Boleslavi kam dávat.

Může vás napadnout, že to jsou dočasně neprodejné vozy, pro které chybí odbyt, ale opak je pravdou. Právě na tyhle modely se dnes dlouho čeká, nedají se snadno koupit. Auta z letiště vám ale Škodovka prodat nemůže, protože – ač to na nich není vidět – nejsou hotová. Chybí v nich počítačové čipy. Vozy v Hradci čekají na dodávku potřebných součástek. Pak zas přijedou ty kamiony, které je na letiště přivezly, naloží je a odvezou zpět do Boleslavi k dokončení.

To musí být pěkně drahá záležitost, řeknete si a máte pravdu. Je drahá. Pohled skrz letištní plot je malou názornou ukázkou celosvětové krize, která obzvlášť citelně postihla automobilový průmysl, ale neomezuje se jen na něj.

Počítač na kolech

Mnohé automobilky mají větší problémy než boleslavská Škodovka. Ta pořád ještě vyrábí, zatímco třeba Toyota, Ford, GM, Jaguar Land Rover či skupina Stellantis (Chrysler, Fiat, Citroën, Peugeot a několik dalších značek) už dočasně zavírají továrny. V Bratislavě přerušil Volkswagen výrobu na dva týdny, ale už ji zase obnovil.

Moderní auto je počítač na kolech. V závislosti na modelu a výrobci byste v něm napočítali od několika set po tři tisíce čipů. Najdete je