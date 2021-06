Samořídicí auta, archea, ruská klávesnice a městečko Polná

Pravidelně pro vás teď zas budu mít několik letmo nahozených témat, upozornění, zamyšlení. Pořád se něco děje a jednou za týden, zpravidla v sobotu, si to částečně sečteme.

V matematice se používá pojem posloupnost částečných součtů. Tak třeba u nejjednodušší aritmetické řady 1 + 2 + 3 + 4 + … je to posloupnost 1, 3, 6, 10… Částečné součty mohou být čím dál tím víc stejné, nebo taky ne. Ty uvedené se žádné ustálené hodnotě neblíží, utíkají pořád dál: divergují. U geometrické řady 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + … to je jinak. Tam jsou částečné součty postupně 1; 1,5; 1,75; 1,875… Rozdíly mezi nimi se zmenšují, jsou stále podobnější, ustálenější. (Řada se dá sečíst až do nekonečna, i když je to divné pomyšlení, výsledek je přesně 2.)

Vykládám to jen proto, abych mohl konstatovat, že tyto Částečné součty k ničemu nekonvergují, jeden se nepodobá a nebude podobat druhému, protože to, co sčítáme, je svět s celou svou rozmanitostí. Politika je důležitá, pokud vás zajímá to, co bude zítra, za týden či za rok (což by mělo), ale když chcete vědět, co nás čeká za pět či dvacet let (a to by také mělo), musíte přibrat vědu a techniku.

Co je nového

Tak například samořídicí auta. Otřepané téma, já vím, ale máme tu zajímavou novinku od sousedů. Německý parlament v pátek schválil zákon, který povoluje provoz autonomních vozidel na německých silnicích. Což neznamená, že si ve své Tesle můžete za Rozvadovem přesednout na zadní sedadlo. Zákon bude účinný až od příštího roku a především, týká se vozidel třídy 4 podle SAE, tedy „v běžných situacích autonomních“ (Tesla na autopilotu je level 2). Zákon také nepředpokládá, že taková auta si budou dvoustovkou frčet po autobahn (je ostatně otázka, jak dlouho ještě bude aspoň po některých úsecích německých dálnic frčet dvoustovkou vůbec někdo). Namísto toho výslovně jmenuje oblasti použití: pravidelné linky, převážení lidí na malé vzdálenosti, automatické