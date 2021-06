Kompletní audioverze článků jsou dostupné v rámci klubového předplatného společně s aplikací Deníku N, která umožňuje i offline poslech. Pokud ji ještě nemáte, nainstalujte si ji do svého mobilu .

Investice do vína i „zelených“ firem. Nabízíme tipy, jak se bránit inflaci

Uplynulý rok byl pro investice turbulentní, finanční poradci se ale shodují na jednom – koronavirový rok sice byl cennou lekcí, principy ale zůstávají stále stejné, a to i v období vysoké inflace.

Na obavy z rostoucí inflace a s tím i související snahy centrálních bank ekonomiku zpomalit již v květnu reagovaly také světové akciové trhy. Americký index S&P 500 dosáhl svého absolutního vrcholu 7. května, poté začal prudce klesat. Obdobně reagovala také většina dalších evropských indexů, v první polovině května se propadl také evropský Stoxx 600. Ačkoliv se většině podařilo propady částečně vyrovnat, ve srovnání se začátkem měsíce jsou mnohé stále v minusu, a to i přes příznivé vyhlídky světového průmyslu a postupující očkování v západních zemích.

Přesto se finanční odborníci shodují, že právě akcie by měly být základem každého investičního portfolia, běžné spořicí produkty jsou totiž omezené nízkými úrokovými sazbami. „Řešením této situace, a to i pro konzervativní klienty, je přesun do