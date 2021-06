Jourová: Přístup Hradu k médiím považuji za cenzorní, zneklidňuje mě situace kolem ČT. Ale nemohu dělat nic

Zahájila jste teď v Praze debatu v rámci Konference o budoucnosti Evropy, kde by se teoreticky mělo rozhodovat o dalším směřování EU. Co to znamená pro Česko, pro jednotlivé Čechy?

Myslím, že debata, která nás teď čeká, se nesmí odehrát bez Čechů, Moravanů a Slezanů. Ten hlas tam musí být slyšet, i proto, že tady často slyším „v Evropě, v Bruselu se něco řeší o nás bez nás“, tohle nesmí být ten případ. Evropská unie není jen pro elity nebo hrstku zasvěcenců. Nyní je příležitost, kdy je možné říct svůj názor. Vykopli jsme deset témat, ale lidé se mohou vyjadřovat k čemukoliv dalšímu, i proto, aby viděli, zda se s tím návrhem nějak pracovalo.

V EU se už delší dobu vede diskuse o tom, jak má vlastně vypadat její budoucnost. Zdá má být více federální a zda se mají členské státy vzdát části svých pravomocí, nebo by naopak mělo vše zůstat tak, jak je to nyní, což obhajuje například Andrej Babiš. Jak by podle vás měla vypadat ideální EU?

Mně to svým způsobem vyhovuje tak, jak je to rozdělené nyní, i když nyní se třeba při pandemii ukázalo, že byl z úrovně Unie problém reagovat, jelikož ta má v oblasti zdravotnictví velmi malé kompetence.

Já nejsem federalistka, takže si myslím, že je potřeba pokračovat v nastaveném kurzu. Členské státy se samozřejmě vzdaly kusu suverenity, ale získaly společnou suverenitu a zároveň možnost mluvit do toho, kam se má EU dál rozvíjet. Jsem alergická na řeči typu „Česko je malý stát a není slyšet“. Česko není malý stát, je to středně velký stát, počtem obyvatel srovnatelný s Belgií nebo se Švédskem. Je nejvyšší čas, abychom si ve chvíli, kdy kritizujeme EU, řekli, co nám vadí a jak to chceme jinak.

Loni v září jste v rozhovoru pro časopis Spiegel řekla, že v Maďarsku je nemocná demokracie. Premiér Orbán následně napsal předsedkyni EK Ursule von der Leyenové, že byste měla rezignovat a že s vámi maďarská vláda nebude už komunikovat. Trvá to?

Ta situace je stejná. Já jsem plně k dispozici pro debatu a dialog a samozřejmě svá slova nevezmu zpátky, protože jsem přesvědčená, že demokracie je tehdy, když je kromě fungování institucí včetně nezávislé justice zaručena i svoboda slova a svoboda médií, což právě v Maďarsku vidím jako problém. Ze strany Maďarska o komunikaci očividně