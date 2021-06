Ausgerechnet Německo: Koláče bez práce? Němci testují nepodmíněný základní příjem

Německý součet Pavla Poláka: Je to experiment, který chtěly na svou vlastní kůži pocítit více než dva miliony dobrovolníků. Vybrali z nich nakonec 122 zájemců, kteří po následující tři roky budou měsíc co měsíc dostávat na účet v přepočtu 30 tisíc korun. Prostě jen tak, bez žádných podmínek. S penězi si mohou dělat, co chtějí.