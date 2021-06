Filip tlačí zapomenutý zákon, kterým chce stát zatraktivnit investování do akcií. Středula: Vypadá to silně prolobbovaně

Návrh zákona, podle nějž by stát daňovými odpisy motivoval lidi, aby investovali například do akcií a dluhopisů, získal nečekaného zastánce. Zákon, který leží ve Sněmovně už rok, se snažil na program schůze prosadit šéf komunistů Vojtěch Filip. Podle šéfa odborů Josefa Středuly je to nepochopitelné.