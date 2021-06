Život za covidu: Policisté nechápou, že jsem se k nim vrátil. U letadel bych i skládal kufry, ale ani taková práce není

„Můj poslední let byl z Bombaje do Varšavy letos v březnu. O tom, že se mnou aerolinie nepočítají, jsem se dozvěděl tři dny po svém návratu. Vlna propouštění ve firmě sice začala, nevěděli jsme ale, kdy a u koho se zastaví. Lety, které jsem měl naplánované na další měsíc, ze systému zmizely. Ačkoliv jsem tehdy nevěděl, že můj let do Varšavy je na delší dobu poslední, několik měsíců předtím jsem počítal s tím, že se situace může změnit každým dnem.

V té době začíná člověk přemýšlet, co dělat. Nejsem ten typ, který by chtěl rok čekat na gauči, to mě nelákalo. Dva týdny jsem si vydechl, ale pak bylo nutné začít situaci řešit. Poslal jsem jeden životopis do německé společnosti, která také provozuje velké boeingy, přeučit se na nový typ letadla se mi ale nechtělo. Stále totiž věřím, že za pár let bude možné se na dreamliner vrátit.

To ale neznamená, že jsem u letadel nechtěl zůstat. Kdyby byla možnost, klidně bych