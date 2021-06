Schillerová k důchodům neargumentuje, většinou mlčí. S Babišem fungujeme přes esemesky, říká Maláčová

Vláda v pondělí schválila navýšení penzí o 300 korun nad zákonnou valorizaci. Na tiskové konferenci jste argumentovali tím, že senioři jsou nejohroženější skupinou obyvatel. Z čeho vycházíte?

To jsem neříkala já. Říkala jsem, že senioři nesmějí být ti, kteří zaplatí za covid. Penze jsou totiž i přes navyšování v uplynulých letech stále nízké. Chceme, aby tempo růstu důchodů kopírovalo tempo růstu mezd. Průměrná mzda nyní byla rekordní, dosáhla 38 tisíc.

Vím, že to bylo ovlivněno odměnami ve zdravotnictví a sociálních službách, a bohužel přišli o práci především nízkopříjmoví. I přesto je to velmi důležité v kontextu toho, co se děje. Často mi lidé říkají, že máme pomáhat rodinám s dětmi, ale žádná jiná vláda a jiný ministr práce neudělal pro rodiny tolik co já. Věcí se udělala spousta a já jako ministryně práce a sociálních věcí se snažím chránit všechny skupiny.

Když zůstaneme u těch 300 korun, jaký je důvod, že jste do toho nereflektovali nějaký princip progrese? Sami zmiňujete, že je zde skupina seniorů, kteří se pohybují těsně nad hranicí chudoby. Proč se tedy nepřidává primárně jim?

Je to opodstatněná otázka, souhlasím s vámi. Nicméně nechci být v roli toho, kdo bude rozhodovat, že čtrnáct tisíc je málo a 14 001 je hodně.

Proč v té roli nechcete být?

Protože si nemyslím, že 14 001 je hodně.

Když říkáte, že nechcete v té roli být, myslíte vy osobně, nebo se podle vás ta debata nemá tímto směrem ani ubírat?

Zaprvé se tím směrem ani ubírat nemá. Představte si, že jste vdova v penzi a máte důchod čtrnáct tisíc. Je rozdíl, pokud jste jeden, nebo dva. Ve dvou se to vždy lépe táhne. Osobně mě trápí, že se debata stáčí na novodobé „přemluv bábu“, tedy že senioři jsou naše zátěž a že s těmi penězi bychom měli dělat něco jiného.

Uvědomujeme si rozpočtovou situaci, nikdo si ji úmyslně nevybral. To, že bylo zrušení superhrubé mzdy zpackáno ANO a ODS, je jiná kapitola. Nesmí to ale být důchodci ani zaměstnanci, kdo za covid zaplatí. Je pro mě morálně nepřípustné, abychom starším lidem dávali najevo, že jsou zátěží. Nejsou. Tečka.

Minimálně se ale shodneme, že přidávat fixní částku nad zákonnou valorizaci není dlouhodobě systémové. Často říkáte, že pravicové vlády seniorům dlouhodobě nepřidávaly, když ale nenabídnete systémové řešení, nejdete naproti tomu, že se důchodcům v příštích letech zase přidávat nebude?

Systémové řešení je důchodová reforma a víte, že jsem s tím návrhem přišla. Je to debata o systémech a nesystémech, zákonná valorizace je minimum, co musí stát dát. Takže bych vaši otázku na systémové řešení zpochybnila, je to totiž vždy