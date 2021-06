Notes: Jednání, které přinese víc škody než užitku. A Trumpovy zvěsti o americkém Myanmaru

Už od rána jsme pro vás v online reportáži pokrývali téma dne číslo jedna: hlasování o nedůvěře vládě. Hlasování, jehož výsledek byl takřka předem znám a ještě než skončí, je znám úplně: premiér Babiš si vládu udrží nejspíš až do podzimních voleb. Frustrující je ale zbytečnost a kontraproduktivnost celé schůze. Místo osudového jednání, jak by si to nejspíš opoziční koalice Spolu přála, jsme ve Sněmovně byli svědky rétorického cvičení, pojmenovává v komentáři situaci trefně kolega Jan Moláček.

Komunistům se ale celá sněmovní fraška vyplatila: pozornost médií byla na nich. Poté co vládě vytknuli, co se dalo, hrdinsky odešli ze sálu. Na to, že byl výsledek jednání předem znám, ho doprovázela emocionální vystoupení, ale k vidění byla například i ministryně mávající grafy.

Vláda Andreje Babiše tedy ještě minimálně pár měsíců potrvá, v průzkumech to ale pro hnutí ANO nevypadá dobře. A tak se premiér nebo některý z jeho PR mágů na Twitteru vrátil k českému evergreenu: ke strašení migranty. A levicí.

Zatímco u nás se zatím nic nezmění, izraelskému premiérovi Netanjahuovi hrozí, že po dvanácti letech vlády o vyhřáté křeslo přijde. Vůdce tamní opozice Jair Lapid totiž oznámil, že se mu podařilo sestavit novou vládní koalici. Lapida pověřil odcházející prezident Rivlin sestavením vlády poté, co s tímto úkolem po březnových volbách neuspěl Netanjahu. Teď se ještě čeká na to, zda Lapidova vláda získá, či nezíská důvěru.

Další, kdo by se rád dostal k moci, je americký exprezident Donald Trump. Zahajuje turné po Spojených státech a mezi své příznivce šíří informaci, že se chce prezidentem znova stát už v srpnu tohoto roku. Příznivci hnutí QAnon věří, ve Spojených státech nastane podobně jako v Myanmaru vojenský převrat, po němž budou znovu vyhlášeny volby. Více o bludech amerického exprezidenta sepsala Jana Ciglerová.

Pokud je vám jako mně pod 30 let, mám pro vás dobrou zprávu: už o půlnoci se spouští registrace na očkování pro lidi ve věku 16 až 29 let. Jak v článku píše Iva Bezděková, mezi mladými lidmi je největší sháňka po vakcíně Jenssen od firmy Johnson & Johnson. Je totiž jen jednodávková, což urychluje případný výjezd do ciziny. A ti lidé, kteří už alespoň jednu dávku vakcíny dostali, mohou na stránkách ÚZIS žádat o očkovací certifikát. Více v článku Markéty Boubínové.

Kolegyně Markéta Boubínová a Adéla Skoupá se věnovaly také problematice očkování těhotných. To odborné společnosti doporučily, nicméně někteří lékaři jej odmítají provádět. Covid přitom může těhotným ženám způsobit vážné potíže, zejména v třetím trimestru.

Příjemný večer a šťastnou registraci k očkování vám přeje Adam Hecl.