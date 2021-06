Český startup zprostředkovává prodej ojetin kompletně online. Naši zákazníci berou auto jako spotřební věc, říká jeho šéf

„Z mého úhlu pohledu jsou automobily byznys založený na datech, dnes však tento segment funguje kompletně na pocitové bázi,“ říká v rozhovoru s Deníkem N vystudovaný zubař, který už v průběhu studia založil několik firem a ty se ziskem prodal. „Já jsem na to šel opačně: mnoho dat a žádné pocity.“

V Evropě je v každém momentu na prodej zhruba sedm milionů ojetých aut a software vyvinutý Carvagem z nich nejdřív vyfiltruje riziková vozidla. Zákazník tak uvidí jen zhruba 700 tisíc aut, která by měla být v nadprůměrném technickém stavu a jejich prodejce je důvěryhodný. Když si kupující některé vybere, Carvago k němu pošle certifikovaného technika, který na místě posoudí stav.

Firma začala v Česku fungovat koncem roku 2020 a po šesti měsících už dosahuje provozního zisku. Tento měsíc začala působit na Slovensku a do konce roku tam chce prodat 200 vozidel měsíčně.

Následujících deset let bude patřit ojetým autům a to zvýší jejich ceny, říká Šulta. Dodací lhůty pro nová auta se prodlužují, dealeři jsou se slevami méně štědří, a proto se už dnes mnozí lidé rozhodnou například pro roční auto. Nabídka ojetých vozů se podle něj v budoucnosti ještě sníží tím, že se po tomto segmentu začínají poohlížet i firmy.

Byznys model Carvaga je postavený tak, aby si firma vydělala na sebe i rozumnou expanzi, tvrdí Šulta. Jeho předchozí velký projekt, internetového prodejce potravin Košík, koupila v roce 2017 skupina Mall Group.

Pokud však bude chtít být opravdu globální, má ambice do třech let vstoupit na burzu prostřednictvím některého z takzvaných SPACE, prázdných společností už obchodovaných na burze, které byly založeny za účelem pozdější akvizice některé z nadějných nových firem.

Touto cestou se vydal britský prodejce Cazoo, o kterém Šulta často mluví. Přestože na rozdíl od Carvaga auta vykupuje do svého majetku, a to limituje jeho nabídku, investoři ho ocenili na sedm miliard dolarů.

Na internetu je milion možností, jak si koupit ojeté auto. V čem je váš přístup jiný?

Dnes tento segment funguje kompletně na pocitové bázi. Já jsem na to šel opačně: mnoho dat a žádné pocity. Začali jsme tak, že jsme nakupovali auta na sklad. Ale potom jsme pochopili, že do výběru stále vnášíme náš subjektivní pohled. Tak jsme výběr nechali čistě na zákazníkovi. Potom nám začali říkat, že máme aut málo a že si u nás nevyberou, tak jsme velice rychle náš byznys model předělali na „tržnici“ s ojetými auty.

Věříme, že velikost nabídky je král, jak to vidíme na Amazonu nebo Alibabě. Nechtěli jsme mít žádné sklady s auty. Naopak, chtěli jsme jich mít v nabídce tolik, že by to žádný sklad na světě nezvládl, a teď máme víc jak 700 tisíc vozidel napříč celou Evropou.

Carvago přitom dostane informace o