Komentář Jiřího Jeřábka: Současná vláda několikrát tvrdila, že dá odpověď na otázku, do kdy v Česku skončí těžba a spalování uhlí. A výsledek? Po dvou letech jednání Uhelné komise, poradního orgánu vlády, a několika zasedáních kabinetu, na nichž se toto téma probíralo, nejsme stanovení slibovaného data o nic blíž než před lety.

Konec uhlí se blíží rychleji, než se dosud čekalo. Vláda ale nemá žádný plán, co dál

Na posledním jednání kabinetu před dvěma týdny byli ministři ve svých názorech rozděleni, nedokázali se shodnout ani na roku 2033, ani 2038, a tak raději nevybrali žádný a rozhodování alibisticky přenechali nové vládě, která vzejde z podzimních voleb.

Ministr zodpovědný za energetiku, Karel Havlíček, který spolupředsedal Uhelné komisi a který loni tlačil na to, aby se o konkrétním roku hlasovalo co nejrychleji, teď prohlašuje, že datum vlastně není důležité, protože „dobu uhelnou“ stejně ukončí trh. V tom případě to ale vypadá, že konec uhlí až v roce 2038, který ještě loni v prosinci navrhovala Uhelná komise, je v současnosti úplně mimo realitu. A uhelné společnosti na pokyn vlády nečekají a svá uhelná aktiva omezují samy.

Když před dvěma týdny rozeslal ČEZ