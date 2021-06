Očkování těhotných a kojících proti covidu odborné společnosti doporučily. Někteří lékaři to však dělat nechtějí

Těhotné ženy mohou mít v některých případech podle stanoviska obou společností vážnější průběh covidu, zejména když se přidají rizikové faktory, jako je například věk nad pětatřicet let. „Známe případy, kdy lékaři v očkovacích centrech odmítli očkovat těhotnou ženu, to by se v žádném případě nemělo stát,“ říká k tomu šéf České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek. Naopak, těhotné ženy s rizikem horšího průběhu covidu by se podle něj rozhodně očkovat měly.