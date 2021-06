Historie všech národů mají svá temná místa. To kanadské se jmenuje „rezidenční školy“

Kanadský deník Alexandry Alvarové: Každých pár let se kanadská historie znovu otevře v bolestivém pohledu do zrcadla. Poslední dobou se čím dál častěji objevují další a další svědectví nebo fyzické důkazy o temné historii takzvaných rezidenčních škol. Někteří se s traumaty vypořádávají tím, že je popřou, zatlačí do nevědomí a potlačí jakékoli otevírání starých ran. Kanada obecně ale o těchto starých hrůzách mluvit chce, protože ví, že odolnost země ve 21. století závisí na soudržnosti a smíření lidí, kteří v ní žijí. A cena, kterou za to platí, je vysoká.

Už je to tu zas. Kousek od nás, v Kamloops, odhalila forenzní technika neoznačené pohřebiště dětí na pozemku bývalé rezidenční školy. Od té doby, co jsem se do Kanady před pěti lety přistěhovala, jsem na to téma narazila už několikrát. Obě moje děti, jak na základní, tak na střední škole, se ve výuce setkaly s otřesným vyprávěním o temném místu kanadské historie.

Podobně jako v případě holokaustu nebo lynčování Afroameričanů jsou tyto tragédie vepsány do paměti lidí a jejich následného posttraumatického syndromu, který trvá po generace. Děti se o tom učí ve školách a mají besedy s autentickými účastníky toho, co rezidenční školy byly. Kanada se za tuto část své minulosti hluboce stydí, ale nevyhýbá se jí. Je to dospělý, i když velmi bolestivý přístup.

Rezidenční škola v Kamloops u nás v Britské Kolumbii byla jednou ze sto třiceti pěti škol pro děti First Nations, neboli původních obyvatel, na území Kanady. Na jejím pozemku se nyní našlo dvě stě patnáct dětských ostatků v neoznačených hrobech. Nejmladšímu z dětí byly tři roky.

Stejně jako v případech dalších nálezů v jiných rezidenčních školách