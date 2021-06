Agrofert u nás vždycky byl velké a citlivé téma. Nesledujeme ale, jestli firma patří Frantovi, nebo Lojzovi, říká šéf správy rezerv

Společnosti skupiny Agrofert premiéra Andreje Babiše získávají největší objem zakázek na ochraňování strategických zásob potravin. Předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr vysvětluje, proč tomu tak je a co se změní poté, co byl Babiš zapsán do evidence skutečných majitelů firem jako vlastník Agrofertu. Hodnotí také, jak pandemie prověřila připravenost tohoto státu na krize. „Jak zodpovědný je establishment, tak vypadají zásoby hmotných rezerv,“ říká v rozhovoru pro Deník N.