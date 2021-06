Moskva si vydržuje Lukašenka jako beranidlo proti Evropě. Je to drahé, ale zatím na to Putin má

Říkají mu „bramborový duce“. To kvůli jeho bezmezné náklonosti k bramborám. Nebo taky „baťka“. Taťka. Kvůli jeho pasování se do role ochránce prostých lidí. Nebo také poslední diktátor Evropy.

Alexandr Lukašenko každopádně už skoro třicet let stojí v čele Běloruska a dnes je i nedílnou součástí velmocenské politiky Ruska pod vedením prezidenta Vladimira Putina. Spolu lyžují, spolu sledují delfíny, spolu večeří, spolu si chtěli při poslední schůzce v černomořském letovisku Soči i zaplavat. Nakonec do studené vody vlezl jen Lukašenko. Podle oficiálního kanálu na Telegramu Pul pervogo, který informuje o každém Lukašenkově činu, měla voda maximálně 16 stupňů. Putin do ní nevstoupil. Sledoval Alexandra Grigorjeviče oděn do košile a bílé bundy z paluby lodě. Bylo v tom něco symbolického.

Alexandr Lukašenko si koupání užíval. Měl za sebou pětihodinové jednání s Putinem i večeři, které byl přítomen jeho syn Kolja, v Lukašenkových představách následník trůnu.

Co přesně si ti tři muži 28. května 2021 v oblíbené rezidenci ruského prezidenta povídali, vědí jen oni sami. Bezpochyby řešili, jak reagovat na sankce, jež nejen Evropská unie uvalila a hodlá uvalit na Minsk po incidentu s letadlem společnosti Ryanair a zatčení novináře a aktivisty Ramana Prataseviče i jeho ruské přítelkyně Sofie. A kolik obě země bude tahle legrace stát, co za takové velikášské gesto bude muset Minsk a Moskva zaplatit i kolik Lukašenkových výstřelků Rusko ještě hodlá unést. Lukašenko jako vzdušný pirát šokoval celý svět. Rusko ne.

Po Krymu přichází na řadu Minsk

Lukašenko odjel ze Soči vymáchán a s další porcí dříve dohodnuté půjčky – i když půl miliardy dolarů není nic závratného. Navíc to jen zvýší zadluženost Běloruska vůči Rusku a jeho závislost na mocném sousedovi. Však Rusové už s oblibou na sociálních sítích nazývají Minsk metropolí dalšího ruského subjektu.

Jenže takové rozpínání se něco stojí. „Banket na účet