Pákistán zadlužený u Číny: Železný bratře, odpusť mi můj závazek, prosí marně

Státní dluh Pákistánu přesáhl 109 % DPH. Zadlužená země se podle některých expertů potácí na pokraji bankrotu a naděje upírá k Číně, svému „železnému bratrovi do každého počasí“, který do ní lil peníze skrze hospodářský koridor při tzv. Pásu a stezce. Jenže Čína ve splátce dluhu odmítla ustoupit. Predátor požírající svou oběť? Tak jednoduché to není.