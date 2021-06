PolitikoN: O Babišově příklonu k myšlenkovému světu SPD i budoucí vládě

Hlavní politickou událostí tohoto týdne bylo hlasování o nedůvěře vládě. Opoziční koalice po týdnech přešlapování svolaly mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny a pokusily se vyslovit kabinetu Andreje Babiše (ANO) nedůvěru.

Pohledy vládních i opozičních stran a také veřejnosti k sobě přitáhli komunisté. Právě ti, jak je v tomto volebním období již tradiční, rozhodli o dalším vládním pokračování. KSČM hned zkraje jednání o nedůvěře v projevu svého (ne)končícího předsedy Vojtěcha Filipa vládu zkritizovala, aby následně hlasitě práskla dveřmi Sněmovny a odešla z jednacího sálu. Tím prakticky na otázku, zda může být vládě vyslovena nedůvěra, odpověděla a ze zbytku jednacího dne se stalo rétorické cvičení obou táborů.

Opozice totiž neměla šanci bez komunistů poskládat potřebnou většinu 101 hlasů, takže zatímco Vojtěch Filip šel podle svých slov vyřizovat poštu, řečniště se změnilo na první linii předvolebního boje. Opozice vládu tepala za celou řadu pochybení, vládní strany se bránily a pro změnu útočily na opoziční koalice. Češi následně vypadli ve čtvrtfinále hokejového mistrovství s Finskem, poslanci nedůvěru nevyslovili a rozešli se. Standardní model.

Výsledek jednání ve finále vyhovuje prakticky všem stranám. Opoziční koalice se jasně vymezily proti vládě, pojmenovaly řadu jejích chyb. Neměly ale žádný plán B a ani ho mít nemohly, protože jejich současná síla v dolní komoře je velmi malá. Pokud by se jim nakrásně podařilo vládu povalit, další vývoj by byl zcela mimo jejich režii a za případnou nestabilitu a nárůst vlivu prezidenta Zemana by byly spoluzodpovědné. To, že komunisté vládu podrželi, jim vytrhlo velký trn z paty.

Komunisté na sebe pro změnu dokázali výrazně upozornit, rétoricky se od vlády alespoň částečně odstřihli, nezadali si ale s pro ně tak toxickou pravicí.

Cizáky tu nechceme

Samotné jednání nebylo ale