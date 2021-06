Trump se vrací na pódia. Podle NYT je přesvědčen, že se prezidentem stane znovu už v srpnu

Bývalý americký prezident zahajuje šňůru politických vystoupení, kterými testuje zájem fanoušků. Podle reportérky New York Times se totiž v srpnu chystá opět převzít prezidentství.

Už několik týdnů si tým Donalda Trumpa v e-mailech příznivcům testuje, zda mají zájem o vystoupení bývalého prezidenta a případně kde.

Letní turné, které v sobotu zahajuje na republikánském sjezdu v Severní Karolíně, napovídá, že mají. A nejen tam – Trump se chystá ještě do Georgie, Ohia a samozřejmě domů na Floridu, kde má netenčící se základnu obdivovatelů.

Postavit se na pódium a sdělovat své postoje fanouškům oblečeným do červeno-modro-bílých motivů americké vlajky, to Donalda Trumpa vždy bavilo. Podle jeho spolupracovníků ho to dokázalo energizovat. Po odchodu z Bílého domu ale