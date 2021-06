Vláda lidi v pandemii buzerovala, ti už jí nevěří, tvrdí opozice. O nedůvěře se bude hlasovat ve čtvrtek, rozhodnou komunisté

„Považujeme za důležité, aby se každá poslankyně a každý poslanec postavil a řekl, jestli vláda důvěru má,“ řekl Stanjura. Podle šéfa klubu ODS nesmí opozice rezignovat na základní principy. „Jedním z pilířů parlamentní demokracie je, že se vláda opírá o většinu v Poslanecké sněmovně. Vláda sama měla požádat o důvěru. Je povinností demokratické opozice ověřit, jestli důvěru má, nebo nemá,“ řekl Stanjura.

Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že jedním z důvodů pro vyslovení nedůvěry je střet zájmů předsedy vlády Andreje Babiše. „Potvrdil jej finální a závěrečný audit Evropské komise. Reálně hrozí, že dotace místo Agrofertu zaplatí občané,“ řekl Bartoš. Předseda Pirátů také připomněl, že policie Babiše chce stíhat kvůli kauze Čapí hnízdo. „Česká republika by neměla mít v čele člověka s takovým obviněním,“ řekl Bartoš.

Vláda podle něj ztratila důvěru lidí. To zmínil na společné tiskové konferenci i předseda hnutí STAN Vít Rakušan. „My chceme ukázat, že zastupujeme veřejnost. To je jen začátek, to skutečné otočení listu snad přijde na podzim,“ řekl Rakušan.

Podle předsedy Starostů a nezávislých je důležité, aby platila zákonnost. To podle jeho mínění vláda nedodržuje. „Vláda na lidi tlačila a v pandemii je buzerovala, sama zákony porušovala. Máme minimálně 10 případů, kdy