„Jde to dobrým směrem.“ Jednání o továrně na baterie míří do finále, Volkswagen očekává, že Česko splní jeho podmínky

Už v řádu týdnů by mohlo být jasné, zda německý koncern Volkswagen (VW) rozhodne o výstavbě další továrny na území Česka. Nový závod na výrobu baterií je klíčový pro budoucnost evropské mobility, jednání o něm přitom míří do finále. Obě strany, česká vláda i jedna z největších automobilek světa, očekávají, že by projekt výstavby mohl být nakonec úspěšný.