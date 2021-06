Amazon narazil se žlutými hvězdami pro odpůrce očkování. Němci je zakázali, Češi věří samoregulaci

„Poslala jsem dotaz prodejci, z čeho to tričko je. Jestli čistý nacismus, nebo nacismus s polyesterem. Dám vědět.“

Když Amazon o víkendu nabídl za sedmnáct dolarů trička s natištěnou žlutou šesticípou hvězdou a nápisem „not vaccinated“ v jejím středu, vysloužil si na Twitteru smršť uštěpačných poznámek. Po několika hodinách zboží stáhl.

Trička přes Amazon nabízel prodejce 27 Threads.

Amazon narazil zhruba ve stejnou dobu jako jedna mnohem menší prodejna klobouků v Nashvillu. Její majitelka se vyfotila s připnutou žlutou hvězdou a zmíněným nápisem – a vzápětí firma Stetson oznámila, že do prodejny přestane dodávat zboží. Ovšem prodejna klobouků bez legendárních stetsonů, to je něco jako česká turistická hospoda bez smaženého sýra.

Hey @Amazon @jeffbezos Are you kidding me with selling this Nazi shit? pic.twitter.com/pEn2yxwfzw

— Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) May 30, 2021