Balada o ideální oběti

Vznáší se jako lehká víla nad debatami o sexuálním násilí, obtěžování či znásilnění. Jako mytická bytost se zjevuje tam, kde ji nikdo přímo nezmiňuje, ukrývá se za vyslovenými větami a její existenci dávají tušit v náznacích jen pokládané otázky: proč tam šla? Proč se nebránila? Proč to hned nenahlásila? Proč to měla na sobě? Proč?

Její jméno je Ideální oběť.

Ideální oběť je mladá a vždy žena. Obtěžování muže by přece bylo směšné, vhodné leda do silvestrovského varieté, a kdo by stál třeba o starší ženu?

Je křehká, jemná, hezká, ale ne příliš. Ne tak, aby její krása byla příliš okázalá, to by už mohlo provokovat. Obléká se