Vystřídala pět identit, dostala se mezi neonacisty, džihádisty i QAnon: šokovalo mě, když jsem pronikla mezi ženy misogynky

Moderního neonacistu v MHD nepoznáte, může vypadat klidně jako hipster, říká Julia Ebnerová, autorka knihy Do tmy – Tajný život extremistů, kterou vydal ve slovenštině Denník N.

Julia Ebnerová, která se zaměřuje na výzkum extremistických skupin, se infiltrovala do konspiračního hnutí QAnon už v jeho začátcích, kdy bylo ve Spojených státech ještě na okraji společnosti.

Už tehdy bylo podle ní jasné, že jeho stoupenci mohou být nebezpeční a mohou na někoho zaútočit. Velmi silně mezi nimi funguje antisemitismus, a i proto se Ebnerová obává, že útoky na židovské komunity mohou být v budoucnu ještě horší.

„Trump svým slovníkem nese část zodpovědnosti za útok na Kapitol, povzbuzoval je,“ tvrdí autorka knihy Do tmy – Tajný život extremistů, kterou vydal Denník N v překladu Beáty Obradovičové. Zmapovala v ní různé extremistické skupiny od misogynských žen a džihádistů přes QAnon až po evropskou neonacistickou scénu.

Proč jste se do toho pustila?

Vždycky jsem chtěla vědět víc o radikalizaci i o tom, jak se lidé zaplétají do extremistických sítí a jaká je jejich motivace. Chtěla jsem to pochopit na lidské úrovni.

Vždycky jsem si myslela, že je trochu povrchní dívat se na to pouze zvenčí. Je totiž mnohem těžší pochopit, co se jim ve skutečnosti děje v hlavě. Proto jsem se rozhodla jít do utajení a mluvit přímo s nimi.

