O svém feminismu nepochybuju, přesto mi nevadilo dělat Milošovi servis, říká Martina Formanová

Martina Formanová přiletěla ze Spojených států do Prahy na tři týdny, aby pokřtila svou novou knihu Nalakuj to narůžovo. Pronajala si byt na pražském nábřeží, kam mě pozvala na rozhovor. Byli tam i její maminka a synovec a brzy má ze Států dorazit i její sestra Simona. Už se stihla sejít i s Petrem a Matějem, staršími syny Miloše Formana…

Vaši synové Andy a Jim s vámi nejsou?

Nejsou. Já tu mám spoustu svých povinností a kamarádů, a oni už si lítají a jezdí samostatně. Je jim dvacet dva let, strašně to uteklo. Mimochodem, Andy a Jim jsou to nejlepší, co mi Miloš dal, a že by těch „nej“ s ním bylo… (Napije se zhluboka vody.) Ááá, voda je můj druhý nejmilejší nápoj (směje se).

Po víně?

Ano. Zatímco včera mělo navrch víno, dnes prvenství přebírá voda. Včera byl křest, pak jsme se přesunuli sem a byl mejdan. Při vší skromnosti, báječnej.

Věřím. Po roce a půl různě intenzivních lockdownů…

Přesně. Křest měl úžasnou atmosféru, ať už jsme se těšili z knížky nebo z toho, že zas můžeme být pohromadě a je sranda. Pozitivní energie by se tam bývala dala krájet, fakt. Já mám už delší dobu i po druhé dávce očkování, a nemůžu si ten Bidenův čip vynachválit, haha.

Až to bylo podezřelý

Vůbec se vám asi s prezidentem Bidenem dýchá líp, ne? Nepatřila jste zrovna k Trumpovým příznivcům…

Tak to jste řekla nesmírně kulantně! Nechci mluvit o politice, ale i když si odmyslím konkrétní kroky nebo ekonomické reformy, pro mě je důležité, že tam je slušný, empatický člověk. Zvlášť že v té těžké době epidemie uměl říct lidem: „Chápu, že pandemie přinesla mnohým z vás velké finanční problémy, a také vím, jak bolí, když ztratíte někoho blízkého.“ Podle mě je podstatné, aby se prezident dokázal nacítit do lidí, podržet je, povzbudit, a ne je rozdělovat a urážet. Jo, jsem holt taková měkkota.

Rozumím. Totéž bych si přála u nás. Jak vás osobně pandemie zasáhla?

Po Milošově odchodu jsem