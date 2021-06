Není to kompliment ani lichotka. Když pokřikujete po ženě na ulici, cítí hlavně strach, říká lektorka sebeobrany

Catcalling je projevem moci mužů nad ženami, někteří to dělají pro zábavu, protože jim za to nic nehrozí, říká Jasmína Houdek, lektorka Moderní sebeobrany. „Nepřemýšlejí o tom, že my potom přijdeme domů a brečíme, vyčítáme si to a ještě deset let poté si tu situaci dokážeme vybavit do nejmenších detailů,“ vysvětluje v rozhovoru.