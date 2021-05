Do kin se už může od pondělí 24. května. Tedy do těch, která otevřela. Jaké filmy v nich uvidíme?

Menší kina se vracejí k životu, multikina jsou zavřená kvůli popcornu. Kde a co se hraje?

Ne ve všech městech kina otevírají hned první den, kdy už “se to smí”. Mezi prvními zareagovala kniha v Praze. Multiplexy se rozhodly, že je pro ně prodej občerstvení natolik zásadní, že otevřou, až bude možný i prodej popcornu. Což může být dobrý náskok pro kina menší.

Situace s restrikcemi konzumace v kině je přitom trochu nepřehledná. Až do 31. 5. platilo, že ve vnitřních prostorách nebyla konzumace jídla možná. Pod tlakem Nejvyššího správního soudu od pondělí budou otevřeny i vnitřní prostory restaurací, přičemž o konzumaci ve vnitřních prostorách mimo restauraci se nová vyhláška nezmiňuje. Jiří Bradáč z Asociace provozovatelů multikin má nicméně za to, že zákaz platí dál. “Přečtěte si, jak se kvůli nerovnosti v rozvolňování zlobil ministr Zaorálek na hlavní hygieničku,” řekl v pátek Deníku N. “Loni byl přístup státu tak nejasný, že jsem reálně uvažoval, zda to přežijeme. Nakonec jsme se díky podporám neutopili ale jsme těsně nad hladinou.”

Zatím v Praze a Brně už jednosálová kina nabízejí několik projekcí denně. Ostravští kinaři jsou zatím opatrnější a živé projekce prokládají online filmy. V Plzni přivítají diváky poprvé až poslední květnový večer. Sály se zatím mohou naplnit jen z poloviny kapacity.

České filmy nastupují

Společnost Bontonfilm uvede v následujících třech měsících