Notes: Od pondělí přijde vlna rozvolnění i vlna nesmyslů. Jako za starých časů

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch má za sebou po dnešku první velkou tiskovou konferenci za svého nového působení. A opatření se, jak se zdá, vrátila do starých kolejí. Každý dobrý ministr svému resortu šéfuje tak nějak stejně, zatímco každý nedobrý ministr mu šéfuje jinak nedobře. A rukopis resortu zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha lze poznat i tentokrát.

Od pondělí se toho spousta uvolní: budeme si moci například sednout do vnitřních prostorů restaurací (samozřejmě s patřičným výsledkem testu nebo s dokladem o očkování), do kasina nebo, pokud opravdu hodně chcete, i do solných jeskyní, které vláda nezapomněla v tiskové konferenci explicitně zmínit.

Můžete si zajít například i do hudebního klubu, ale tady pozor: na to pouhý samotest stačit nebude. A nebudete moci tančit ani poslouchat živou produkci. Pokud stejně na hudbu nejste, můžete jít místo toho do sauny, ale pozor, i tady zbystřete: podle vládních opatření nebude moci mít sauna teplotu nižší než 80 stupňů. A pro jistotu budou muset být vypnuté i ochlazovací ledové studny. Na starou známou absurditu opatření už stihly reagovat některé internetové memy:

Jak plánovaná opatření glosoval jeden z kolegů, „povolíme zábavnou/smysluplnou aktivitu, ale zároveň ji zbavíme veškeré zábavnosti/smysluplnosti tak, aby si to každý dvakrát rozmyslel“. Možná, že je to totiž opravdu vládní strategie: nerozvolňuje totiž zcela dobrovolně. Například restaurace měly být otevřeny až v půlce června. Plán ale vládě poněkud zkomplikoval Nejvyšší správní soud, který zavření služeb v podobě, v jaké bylo vyhlášeno, označil za nezákonné.

Kauza Feri

Další dohru má i kauza Dominika Feriho, která v současné době hýbe celou společností. Na popud předsednictva své členství v TOP 09 poslanec Feri přerušil. A za svá včerejší slova se omluvil senátor Tomáš Czernin. Napsal, že ve svém původním vyjádření projevil příliš málo empatie. S osobnější reakcí přišla i předsedkyně Markéta Pekarová Adamová.

Strana taktéž pozastavila svoji kampaň Mám hlas, která byla cílena na mladé voliče. Její tváří byl právě Dominik Feri.

A o tom, jak se v Česku debata o sexuálním násilí mění, zasvěceně ve svém komentáři píše Jana Ciglerová. „Odnaučily jsme se svěřovat a nejmíň těm, kdo nad námi mávnou rukou. A tak se stane, že se objeví případ veřejně známého muže, o němž několik žen vypoví své zkušenosti, a část společnosti je v popření či šoku a druhá část rychle ví, o čem je řeč,“ popisuje trefně Jana.

Na co se (znova) podívat

Dnešní tvorba Deníku N se do velké míry věnovala také seriálové tvorbě. Napsali jsme například o návratu kultovního seriálu Přátelé a o filtru, kterým prošel před tím, než mohli Chandler, Ross, Joe, Phoebe, Monica a Rachel předstoupit před čínské publikum. Ze seriálu cenzoři vystřihli Lady Gagu (kvůli dalajlamovi), kapelu BTS (kvůli oslavě Ameriky) a Justina Biebera proto, že je zkrátka nevycválaný klacek.

V dalším textu se věnujeme neméně populárnímu seriálu, a to rovnou Simpsonovým. Konkrétně tomu, jak se stali parodií sama na sebe a jak už několik sérií ztrácejí zájem diváků.

„Co mi to autor Notesu dává za tipy? Přátele i Simpsonovy jsem už viděl tolikrát!“ říkáte si možná. A právě o tom je poslední díl z našeho seriálového seriálu (hehe). Karolína Klinková se zaměřila na to, proč máme jako lidé tendenci dívat se na některé seriály pořád dokola. Kdo čeká lehké povrchní čtení, je však na omylu! Ve své pouti za odpovědí na tuto otázku se Karolína vydala k filozofům Aristotelovi, Senecovi, ale i ke Kierkegaardovi nebo Heideggerovi.

„Ten, kdo nechápe, že život je opakování a že v tom je jeho krása, odsoudil sebe sama a nezasluhuje si nic než to, co ho stejně potká – že zahyne. Kdyby žádného opakování nebylo, čím by pak byl život?“ zní například Kierkegaardova slova.

Od Notesu se tedy loučím a jdu si (podruhé) zahrát Zaklínače III. Pěkný víkend.