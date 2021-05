Kdyby tam bylo alespoň sto lidí, po obratu se Švédy hala vybouchne, hlásí Záruba z turnaje absolutních senzací, který nežije

Zaujal mě váš tweet ohledně komunikace s kanadským novinářským kolegou, který vám říkal, že kdyby věděl, jak to v Lotyšsku vypadá, co se týče koronavirových pravidel, nepřiletěl by. Jak moc je tedy „bublina“ nepříjemná oproti třeba mistrovství světa do 20 let, které se hrálo na přelomu roku v Kanadě?

Vyrozuměl jsem z debaty s kanadským kolegou, že hráči měli na dvacítkách nějakou možnost pohybu, byť omezenou. Ale tady nemají žádnou, až teď IIHF nabídla týmům (nevím, jestli všem, ale našemu určitě) možnost, aby si mohly udělat společný výlet k moři.

Při porovnání výslovnosti jmen hráčů jsem s Gordem Millerem zabrousil na téma "bublina." Kanadský komentátor má unikátní zkušenost: byl "uvnitř" při MSJ v Edmontonu, během NHL a teď je i na MS:

Samozřejmě jsme chtěli záběry nebo fotky, ale nebylo to možné, protože pořadatelé zakázali natáčet. Zřejmě tým odvezli od hotelu autobusem k nějakému party stanu u moře a možná měli nějakou oplocenou zahrádku vedle, ale ono bylo stejně tak ošklivé počasí, že byli beztak všichni uvnitř.

To bylo ale stejně jen proto, aby se rozbil stereotyp, ne?

Přesně tak. Některým týmům ten letošní režim absolutně nevyhovuje, protože jsou všichni zvyklí se projít po městě, třeba si sednout do restaurace nebo vidět památky a trošku se provětrat. Psychicky je současná situace pro všechny velmi náročná i vzhledem k tomu, že český tým se vždy ve volnu po skupinkách procházel po hostitelském městě.

A může to být i důvod toho, proč třeba Kanada přivezla do Lotyšska až tak slabý tým?

Mám zprávy o tom, že Kanada z určitých důvodů, mezi které