Ve Sněmovně čekají stovky zákonů. Co se do voleb stihne, a co spadne pod stůl?

Sněmovnu čeká velmi pravděpodobně zejména další bitva o klíčový stavební zákon, který tento týden prošel ve třetím čtení a bude se jím zabývat Senát. Opozice vlajkovou loď ministerstva pro místní rozvoj a prioritu hnutí ANO odmítá.

„My jsme proti tomuto zákonu, protože je tlačený na sílu a zastaví výstavbu v České republice a bude nás to stát miliardy,“ komentoval návrh šéf poslanců Starostů a nezávislých Jan Farský.

„Poté co jsme viděli, co vláda provedla se stavebním zákonem, bylo by nejlepší, kdyby do konce volebního období už nic nedělala,“ dodává předseda lidoveckého poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Opozici se kromě „chaotického způsobu“ vzniku zákona nelíbí centralizace stavebního řízení a vytvoření Nejvyššího stavebního úřadu v Ostravě, který bude podle ní drahý a nepřinese kýžené zrychlení staveb.

Vládní návrh nepodpořila ani celá sociální demokracie, pro byli pouze tři její poslanci. Hnutí ANO tak bude jen velmi obtížně hledat 101 hlasů, aby přehlasovalo stanovisko horní komory.

Pět týdnů dovolené

Dalšími prioritami ANO jsou podle šéfa jeho poslanců Jaroslava Faltýnka