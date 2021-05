Bartoš: Já v politice nelžu, i když otevřenost někdy bolí. Nebojím se Zemana ani Babiše

Průzkumy vaši koalici favorizují, chcete být příštím premiérem. Máte velké plány, zemi byste ale převzali ve špatném stavu. Nebudete se muset zaměřit spíše na řešení současných problémů, na přítomnost, než na dlouhodobé vize jako digitalizace či vzdělanostní ekonomika?

Netvařme se, že od tohoto momentu už jsou jenom volby a nová vláda. Máme před sebou ještě čtyři a půl měsíce práce ve Sněmovně a řešení aktuální situace.

Dívám se na čísla indexu schopnosti lidí splácet hypotéky a spotřebitelské úvěry, jdou strašně nahoru, takže dluhová a exekuční spirála se roztáčí už teď. Skončily různé programy, třeba pomoc s nájemným, takže před námi je na záchranné rovině hodně práce.

Program pro budoucnost České republiky jsme koncipovali jako realistický. Ukazuje i cestu, jak cílů dosáhnout. Jedna část je záchranná. Česká ekonomika, domácnosti a rodiny budou v danou chvíli potřebovat pomoc. Připravujeme fiskální nakopávací balíček investic do rozvojových částí, které nám ty peníze přinesou zpátky, ale i ty záchranné.

Nemůžeme firmy nechat padnout na dno. Vládní pomoc v době pandemie byla žalostná, dosáhli na ni ti největší či nejrychlejší klikači. Tohle je věc, kterou je potřeba řešit, a bude to ta aktuální pomoc, která bude stát peníze.

Jak si to představujete, něco jako pokračování Antiviru, který chce vláda vypnout? Či nějaké další kompenzační programy?

Kompenzační programy byly spíše udržovací. Potřebujeme využít spotřebu, která byla po dlouhou dobu u lidí zadržená. Naopak některé segmenty dlouhodobě rostly – e-shopy, digitální trh. Doba před covidem se už nevrátí.

Lidé, kteří se naučili nakupovat přes služby, které vám vozí až do domu, budou do kamenného obchodu s potravinami možná chodit spíše výjimečně, protože si v době covidu na tu službu zvykli.

Je potřeba firmám vyjít vstříc, zejména v oblasti investic, ne udržovat či konzervovat v budoucnu neperspektivní obory. Uvažujeme o tom a máme to spočítané, například zkrátit odpisy firmám, které využijí peníze v rámci modernizace. Je tam řada věcí, ale budeme muset řešit, jak ty peníze do ekonomiky dostat.

Z čeho by se to mělo platit? Výdajová stránka je už nyní velmi napjatá.

Náš program v jednotlivých resortech má finanční rámec, je na čtyři roky, ne na jeden, a je to ufinancovatelné. Obrovský prostor vidím na příjmové stránce rozpočtu, a to je otázka lidí na pracovním trhu.

V tuto chvíli, a Sněmovna to nechce řešit, máme 750 tisíc lidí v exekucích. Sto tisíc lidí zpátky v pracovním trhu přináší patnáct miliard na straně příjmů ze své práce, ze svého zdanění a toho, co platí zaměstnavatel. Když je dostanete zpátky do zaměstnání, nejsou to výdaje, ale příjmy.

Když chcete pracovat a jste zároveň pečující rodič, nevyplatí se vám mít krátký úvazek, protože přicházíte o peníze. Cestou je tedy například snížení zdanění nebo úprava zkrácených úvazků. Ti lidé pracovat chtějí, jen to není výhodné.

V covidu se také ukázalo, že spousta seniorů a seniorek, kteří dovršili důchodový věk, mají smlouvy na DPP nebo DPČ. V extrémních případech se dokonce stane, že když pracujete po důchodovém věku, skončíte s ještě nižším důchodem, než kdybyste pracovat přestali. To je obrovský prostor dostat lidi za výhodných podmínek zpátky na trh práce.

Celé tohle může dát padesát až šedesát miliard na příjmové stránce. Nechci říct lusknutím prstu, ale je to řešitelné.

Takových věcí v systému je nastavených poměrně hodně, je to na stránce liknavé daňové kontroly v transfer pricingu, desítky miliard jsou na straně výdajů v neefektivně řízených výběrových řízeních a státních zakázkách. A přichází sem evropské peníze, které mohou být obrovským impulzem i pro vyloučené regiony, průmysl.

I digitalizace, která nese náklady, je ve finále příjmová, když je udělaná dobře. Protože šetří práci, a vy můžete lidi alokovat jinam.

Říkáte, že váš program je realistický minimálně z pohledu provedení, ale je realistický i z pohledu časového? V říjnu budou volby, nová vláda může vzniknout začátkem roku, poté se bude Česko starat o předsednictví v Radě EU, které bude státní správa, minimálně její část, řešit na full-time.

Tam vidím obrovský deficit. Setkal jsem se s velvyslancem Francie, která má předsednictví před námi, bavili jsme se i o návaznosti témat. Andrej Babiš udělal to, že se o tom mluví pouze prizmatem ‚kolik nás to bude stát‘ a je to prezentováno jako rauty s chlebíčky. Ale to je tak důležitý moment! Estonsko to využilo k masivní digitalizaci, která je světu dávána za příklad, přitáhlo to pozornost investorů.

My to máme poměrně dobře připravené, vnitrostranický projekt přípravy na vládu vedu už rok a půl. Naše resortní týmy, kde jsou desítky lidí, připravují strategii toho, co je realistické v prvním roce. Pracujeme s tím, co je potřeba udělat hned. Důležitá bude okamžitá pomoc v postcovidu, pomoc zdravotnictví, protože nedostupnost zdravotní péče byla problém už předtím.

Máme poměrně robustní systém zdravotního zařízení, ale v Ústeckém kraji, kde kandiduji, vozíte lidi klidně padesát kilometrů do nemocnice. To bude druhá otázka. A třetí otázka a vláda se k tomu nemá: budeme muset řešit zmíněné pády do exekučních spirál. Je nutné skutečně investovat do vzdělávání, a to ve všech etapách lidského života.

Budete chtít změnit nedávno schválenou novelu exekučního řádu?

Zákon je nedostatečný, nezavedl námi navrhovanou teritorialitu. Budeme se muset podívat, a to střelhbitě, na otázku vstupování do insolvence. Protože lidé už teď peníze fakt nemají a nebude to lepší. Druhá věc – odkládaly se i výdaje a nezaplacené nájmy a pohledávky třeba v B2B byznysovém sektoru vám nikdo neodpustí.

Je toho hodně, máme spoustu lidí, resorty jsou robustní. Když opomenu šéfku ministerstva financí, úřednický aparát a odborníci na ministerstvu jsou kompetentní lidé, kteří chtějí dělat dobrou úřednickou práci. V rámci ministerstev se dá najít schopný tým a dobří partneři.

Obtíže vládnutí

Pak je otázka, jestli partnery najdete i na politické scéně. Když mluvíme o nových příjmech do státního rozpočtu, váš potenciální vládní partner Spolu odmítá sahat na daně. Vy si u některých dovedete představit navýšení, například za dobývání nerostných surovin nebo u komerčních nájmů. Nemůže to být překážka?

Pro mě je důležité, aby