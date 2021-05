Nejlepší sponzor je UEFA. Jen v Konferenční lize by si ale Slavia nebo Sparta na sezonu nevydělala

„UEFA je nejlepší sponzor,“ řekl Pavel Vrba po jednom z jarních zápasů. Slova současného trenéra Sparty jsou v kontextu českého fotbalu naprosto přesná. Pokud totiž elitní kluby u nás nevydělají stovky milionů v evropských pohárech, bez velkých partnerů nebo movitých majitelů nemají šanci skončit v černých číslech.

Vrba tohle moc dobře ví z osobní zkušenosti s Plzní, se kterou si hned třikrát zahrál základní skupinu Ligy mistrů, což ze západočeského klubu udělalo nedávnou jedničku českého fotbalu. V Plzni ale už dva roky evropské poháry nehráli, a tak je dost možná čeká v posledním kole proti Opavě důležitější zápas, než se na první pohled zdá.

Západočeši sice hrají už jen o místo zaručující start v předkolech Konferenční ligy, tedy zcela nové třetí evropské klubové soutěže, ve které zabezpečit rozpočet klubu na delší dobu tak snadno nelze, ale i tak vedení UEFA vyhradilo pro soutěž třetího sledu pro jednotlivé kluby zajímavé finanční odměny.

Podle agentury AP vyhradila UEFA pro premiérový ročník Konferenční ligy 235 milionů eur, v Evropské lize se bude hrát téměř o dvojnásobek (460 milionů eur) a kluby z Ligy mistrů si rozdělí rekordní dvě miliardy eur (51 miliard korun). Každou ze soutěží bude hrát 32 klubů a peníze UEFA rozděluje také mezi kluby, které skončí už v předkolech. Celkově se částka, která skončí u klubů, zvýšila v porovnání s minulým ročníkem o osm procent.

Slovácko může vydělat na celou sezonu

Právě ve druhém předkole Konferenční ligy začne Slovácko a také pátý tým české ligy, což bude jeden z trojice Plzeň, Liberec a Pardubice (s tím, že Západočeši mají vše ve svých rukou). Pokud by se oba čeští zástupci nakonec prokousali přes tři soupeře až do základní skupiny nové soutěže, na účtu by jim přistálo