Od ozdob až k šéfkám: Mexičanky s kokainem a kalašnikovem uprostřed mafie, kde jinak dominují muži

V únoru Američané zatkli Emmu Coronelovou, manželku slavného mafiána Joaquína „Skrčka“ Guzmána a bývalou královnu krásy, za pašování drog do USA. Ukazuje to na důležitou roli žen v byznysu s omamnými látkami a v násilí, které Mexiko sužuje téměř patnáct let. Neplní jen roli estetického doplňku po boku slavných „narcos“, ale také fungují jako vražedkyně nebo „kmotry“.