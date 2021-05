Notes: O letadlech, záhadách, sexu a daních

1 nové ministerstvo



Kladete si za bezesných nocí otázku, jak bude vypadat příští vláda? Nejste sami. Pokládají si ji také průzkumy vyhlášeného prozatímního kandidáta na vítězství ve volbách – Pirátů. Odpověď by v případě jejich vítězství mohlo přinést výběrové řízení, které plánují. Jak popisují Honza Tvrdoň a Prokop Vodrážka, Piráti by rádi měli zásobu kandidátů na různé posty, ze kterých by si následně mohli vybírat. A místo by mohlo přibýt i pro nového ministra informatiky.

2 odstavené aerolinky

Značná část moderní mezinárodní politiky by se dala popsat na leteckých mapách a letových řádech aerolinií. Třeba na zónách, nad kterými se nelétá, jako je ta na východní Ukrajině, nebo na přerušených spojích. O těch píše Michal Tomeš, který popisuje, že se Moskva rozhodla odmítat lety dvou aerolinek, jež se předtím začaly vyhýbat běloruskému vzdušnému prostoru. Celé je to reakcí na únos běloruského novináře Ramana Prataseviče, jehož let nuceně přistál v Bělorusku, a důkazem, že před politikou se neschováte, i kdybyste si jenom chtěli zaletět z Vídně podívat se na Lenina.

3 v nemocnici a 3 hodiny na rozlousknutí záhady

Spekulace o tom, zda se koronavirus v čínském Wu-chanu přenesl na člověka náhodou ze zvířete, nebo unikl z tamní virologické laboratoře, se objevují pravidelně. Jak píše Tomáš Vasilko, jejich nejnovější vlnu zažehlo zjištění listu Wall Street Journal, že na podzim 2019 tři zaměstnanci wuchanského virologického institutu onemocněli a skončili v nemocnici s příznaky podobnými covidu-19. WHO sice před časem ve zprávě po návštěvě laboratoře uvedla, že verze úniku je velice nepravděpodobná, aktuální kritika ale upozorňuje, že odborníci v laboratoři strávili pouhé tři hodiny a spousty dokumentů neviděli.

4 televizní radní

„Já vás jednak prosím o to, abyste dobře zvážili, koho do té Rady České televize dneska budeme volit, a zároveň se přimlouvám za veřejnou volbu, protože ta situace je kolem toho, jak vidíte, poměrně velmi napjatá,“ apeloval ve středu večer ministr Lubomír Zaorálek (ČSSD) na poslance kvůli volbě čtveřice nových členů Rady ČT. Ministrova věta naznačuje, jak moc je situace vypjatá. Aktuální kolo politického boje, který se kolem České televize vede, popisuje Honza Moláček.

5 minut, co zničí život

Komentář o tom, jaké škody může napáchat sexuální násilí, jak často se o něm mlčí a jak se mění debata, napsala Jana Ciglerová. Je citlivý, a přesto úderný. „Ten nechtěný vnik totiž není do ramene nebo do kolena. Je dovnitř těla – i duše,“ píše a nelze nesouhlasit.

6 měsíců odcházení

Zhruba půl roku už ví o tom, že Pavel Zeman chce ve funkci nejvyššího státního zástupce skončit, a „pan NSZ“ si podle ní hraje na oběť, říká ministryně spravedlnosti Marie Benešová. Co si o jejích slovech myslí samotný Pavel Zeman a jak je to s jeho nástupcem? To vám v textu prozradí Hanka Mazancová a Lukáš Prchal.

7 hodin výslechu

Dlouhé hodiny vypovídal bývalý poradce britského premiéra Dominic Cummings před britským parlamentem o tom, jak postupovala britská vláda v počátcích pandemie. Ta v zemi dopadla obzvlášť tragicky a Cummings měl pomoci odhalit, kde se staly chyby. „Cummings mnohé osvětlil, nabídl šumivé hyperboly a akty politické pomsty, ale pokud jde o postup vlády během krize, ten neobsahuje žádné skryté tajemství,“ cituje britský tisk ve svém popisu Cummingsovy výpovědi odborník na Británii Ivan Kytka.

21 dnů

Podle nových pravidel nemusí lidé tři týdny po první dávce vakcíny už chodit na antigenní testy. O tom, proč si rozhodnutí prosadilo ministerstvo zdravotnictví i přes nesouhlas odborníků, mluvila Iva Bezděková s náměstkyní Martinou Vašákovou. Dozvíte se také, jak to bude s dovolenými a testováním ve školách a co ukrývá ne úplně libozvučné heslo ONT.

Jak je na tom aktuálně stav pandemie v Česku, se dočtete v textu Petra Koubského. „Ostražitost je samozřejmě namístě. Na případný vzestup R anebo incidenčního čísla by vláda měla okamžitě reagovat. Zda je k tomu připravena a odhodlána, to se po další výměně ministra dá opravdu těžko odhadnout,“ píše Petr.

79 let hrdinů

Téměř osm dekád uplynulo ode dne, kdy si Jozef Gabčík a Jan Kubiš počkali na auto Reinharda Heydricha a zapsali se do historie. Text s odkazy na spousty dalšího čtení najdete v naší Minutě.

89 bez změny

Jak by vypadal rok 1989 v Československu, kdyby sametová revoluce nedopadla úspěšně? Takovou otázku si ve svém nejnovějším románu, příznačně nazvaném Listopád, klade Alena Mornštajnová. V rozhovoru s Denisou Ballovou vysvětluje, jak myšlenka knihy vznikla, čím se liší od jejích předchozích děl i co si myslí o titulu „nejoblíbenější česká autorka“.

2 100 000 000 korun

V Hořovicích na Berounsku vzniká za miliardy nová nemocnice speciálně zařízená pro případ další pandemie. Zdislava Pokorná a Iva Bezděková zjišťovaly, kdy má stát a jakou úlohu při jejím plánování sehrál Roman Prymula.

Miliony a miliardy daní

Jen málo témat vyvolává v Česku poslední dobou podobné vášně jako téma výše daní (sexuální násilí na chvíli ponechme bokem). Zajímavý pohled nabízí komentátor Financial Times Martin Sandbu. Podle něj by mnoho problémů jiných forem zdanění dokázala vyřešit daň z čistého jmění.

