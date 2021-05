Maláčová přinesla jako Maruška jahody v zimě, ANO je prázdná černá skříňka, říká Špidla k důchodové reformě

Podle ministryně Jany Maláčové by důchodovou reformu v případě dobré vůle bylo možné schválit ještě do voleb. Z vaší zkušenosti, může se tak stát?

Myslím si, že se to stát může a je tam rozhodující moment té dobré vůle. Do Sněmovny to nepadá z nebe. Důchodová komise odvedla důkladnou a velkou práci a zásadní je, že v ní byly zastoupeny všechny směry, které jsou také ve Sněmovně.

To znamená, že politické proudy toho vědí daleko více, než tomu bývalo dříve. Je to dobrá základna pro vyjednávání a vytváření politických kompromisů. Nejvíce se totiž věci ve Sněmovně zasekávají, když nejsou jasné. A tato největší brzda je díky práci důchodové komise odstraněna.

A vůle tedy je, nebo není?

To neumím úplně posoudit. Manifestovaná úplně není, ale závěrečná debata probíhá téměř dva měsíce a neprojevuje se žádná zřetelná vůle proti. Nikdo neříká, že to hodí pod stůl, že to je hloupost. Objevuje se některá povrchní kritika. Jakýkoliv zápas je nadoraz a je nejistý, ale pohybujeme se v hranici možného.

Nevysílají nicméně někteří členové vlády signály, že konsenzus není tak jednoznačný?

Konsenzus v pravém slova smyslu není. V této úvodní části je ale dost materiálu a odpracovaných věcí, aby se mohl vytvořit daleko rychleji. Nevytváří se totiž teď, ale dva a půl roku v průběhu důchodové komise. Ano, jsou lidé, kteří to z ideologických důvodů nechtějí, vysledovat bych to mohl