Lidé z laboratoře ve Wu-chanu skončili na podzim 2019 v nemocnici, tvrdí americký deník. Biden nařídil posílit vyšetřování

Hypotézu o tom, že nový koronavirus SARS-CoV-2 nechtěně unikl z čínského laboratoře, loni některá americká média popisovala jako konspirační teorii, kterou šíří Donald Trump.

Nyní jsou už k tvrzení o hoaxu opatrnější a bývalý americký prezident se z toho raduje.

„Mně to bylo zjevné už od začátku, ale jako obvykle mě za to tvrdě kritizovali. Teď všichni říkají, že jsem měl pravdu,“ řekl Trump – ovšem nepřesně – bulváru New York Post (nejde o New York Times).

Není jisté, že Donald Trump měl pravdu, stejně jako to neříkají „všichni“.

Ale američtí představitelé i někteří experti