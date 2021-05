Notes: Vězení za zabití jelínka, eRecept zadarmo nebo také za tisíc a kauza Feri

Hnutí ANO v předvolebních průzkumech ztrácí a podle nejnovějšího modelu by dokonce poprvé v tomto volebním období získalo méně než dvacet procent. Část jeho voličů podle Data Collect nyní odchází k hnutí Přísaha Roberta Šlachty, jež by se sice do Sněmovny nedostalo, postupně ale získává nové voliče. Volby by podle průzkumu vyhrála koalice Pirátů a Starostů a třetí by skončila koalice Spolu (aktuální kauza Dominika Feriho se ale projeví až v dalších měřeních). O přelévání voličů, klesajících i stoupajících preferencích píše Jan Tvrdoň.

Pražské Gyncentrum, které spadá do svěřenského fondu Andreje Babiše, nabízí pacientkám na svých stránkách zaslání eReceptu do mobilu. Jenže aby mohly tuto službu využívat, museji si pořídit klientskou kartičku za necelou tisícovku. Ze zákona má přitom každý nárok na elektronický recept zdarma. Centru nyní hrozí pokuta až dva miliony korun.

Přímé letecké spojení s Prahou, příznivé ceny letenek i poměrně mírné vstupní podmínky, Atlantský oceán a zelené svahy. Proč na „ostrov Cristiana Ronalda“ vyrazit, píše přímo z Madeiry Tomáš Linhart.

Pavel Zeman na konci června po deseti a půl letech opustí post nejvyššího státního zástupce. „Veřejné tlaky byly dostatečně viditelné. Státní zastupitelství celou dobu, co je ministryní Marie Benešová, bylo vděčným terčem,“ říká v rozhovoru pro Deník N, ve kterém promluvil i o kauze Vrbětice nebo o tom, kam se nyní jeho kroky budou ubírat.

Zdálo by se, že zakázku na pásové obrněnce za 52 miliard nic nebrzdí, jenže ministr Lubomír Metnar se začátkem minulého týdne rozhodl výzvu k finálním nabídkám trojici zbrojovek zatím nezaslat a ještě jednou ji nechat zkontrolovat resortními právníky (sichr je sichr). Jenže resortu běží čas a stihnutí zakázky do voleb se zdá být čím dál méně pravděpodobné. A klíčový tendr řešil Metnar i s Hradem. Nestandardní je už to, že ministr vlády skládá účty prezidentovu týmu v prezidentově sídle – tedy ve formátu jednání, kdy je zjevně ve slabší pozici, navíc vůči někomu, komu se nezodpovídá, píšou Jan Wirnitzer a Zdislava Pokorná.

Vyšetřování obchodního jednání amerického exprezidenta Donalda Trumpa v New Yorku se po dvou letech přiblížilo do finále. Trump měl nadhodnocovat nebo podhodnocovat ceny svých nemovitostí podle toho, jak se mu to hodilo, a sporné je podle vyšetřovatelů i jeho (ne)neplacení daní. Více o Trumpových „trampotách“ píše Jana Ciglerová.

Kauza Feri

Dnešek přinesl řadu reakcí na včerejší zveřejnění svědectví žen o chování poslance Dominika Feriho, který měl koalici Spolu přitáhnout mladé voliče. „Nařčení, kterým teď čelí Dominik Feri, nechceme rozhodně žádným způsobem relativizovat a zlehčovat a bereme je za závažná,“ prohlásila šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Přesto je podle ní nutné ctít presumpci neviny. A konat ve věci začne i pražská kriminálka.

Poslanec svůj mandát složí k 1. červnu.

To šéf poslanců a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek říká, že články o chování Dominika Feriho k ženám nečetl. Když se o něm ale včera dozvěděl, bylo to pro něj „velmi nepříjemné a překvapující“.

A chování poslance Feriho se věnuje i dnešní podcast Studio N. V něm hovoří redaktoři Jakub Zelenka a Apolena Rychlíková, kteří společně získali a ověřili svědectví žen, podle kterých se k nim politik choval nepatřičně a s některými měl sex, i když to výslovně odmítly.

O tom, co se děje s psychikou žen, které byly přinuceny k sexu, i o chování sexuálních predátorů, píše Pavel Houdek. „Je nanejvýš pravděpodobné, že i vy ve svém okolí máte hned několik žen, které za sebou tuto strašnou zkušenost se sexuálním násilím mají. Buďte tu (nejen) v těchto dnech pro ně. Důvěra je pro oběti vším,“ zdůrazňuje ve svém komentáři instruktor sebeobrany a právník.

Krátké zprávy

Prezidentský kancléř Vratislav Mynář se na Hradě setkal s ruským velvyslancem Zmejevským. Ten o schůzku požádal kvůli střední škole při ruském velvyslanectví v ČR, které hrozí zavření.

Slovenská vláda souhlasila s očkováním pomocí Sputniku V. Země už v březnu dostala první zásilku očkování, v níž je 200 tisíc dávek.

Koronavirus nedokážou odhalit jen testy, ale i speciálně vycvičený pes. Pomocí čichu dokáže pes covid-19 u lidí určit se zhruba 94procentní úspěšností.

V čele ministerstva zdravotnictví dnes opět stanul starý známý, první vlnou pandemie prověřený Adam Vojtěch. Jeho prioritou bude vedle epidemie covidu-19 také legislativa a financování zdravotnictví.

Poslanci schválili ve třetím čtení stavební zákon. Předloha má zrychlit povolování stavebních projektů a zavádí vlastní soustavu stavebních úřadů.

Den daňové svobody už je za rohem, letos připadá na 19. června. Po 170 dnech tak pracující Češi přestanou pracovat na odvody, ale sami na sebe.

K deseti měsícům vězení odsoudili v japonské Naře muže, který sekerou zabil chráněného jelínka. Jelínci jsou nejen turistickým lákadlem, ale jsou chráněni i jako kulturní dědictví.