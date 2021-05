„A to si na to vzpomněly až teď…?“ Co se děje s psychikou žen, které byly přinuceny k sexu

Bez nich nám chování obětí nedává smysl. Když se na celé dění podíváme očima někoho, kdo je psychicky v pohodě a uvažuje racionálně, můžeme se skutečně a autenticky chování obětí divit. Říkáme si, že my bychom si přece v podobné situaci uměli poradit a násilníka odkázat do korektních mezí. A když už by se nám to přece jen stalo, určitě bychom hned šli na policii. Pokud si to myslíte také, pojďme se opřít o poznatky viktimologie a podívat se na to, jak je možné, že sexuálním predátorům jejich útoky tak dlouho prochází.

Zásadním faktorem je, že sexuální predátor se nechová jako sexuální predátor neustále, ale jen velmi výjimečně. Slovo predátor, které se v ustáleném slovním spojení užívá, není zvoleno náhodou. Stejně jako predátor v přírodě i sexuální predátor si pečlivě obhlíží terén, vybírá vhodnou kořist a chystá léčku. Jako násilník se chová jen velmi krátký okamžik, když jsou všechny okolnosti nakloněny k tomu čin provést.

Je to logické. Kdyby se sexuální predátor projevoval sexuální agresí navenek pořád, dlouho by na svobodě nepobyl. Toho si je samozřejmě dobře vědom. Po odhalení podobných skandálů je proto pravidlem, že okolí pachatele tvrdí, že „on by něco takového určitě neudělal“. Zná ho jako pracovitého, hodného, slušného člena komunity, který pomáhá ostatním.

To je ale pečlivě budovaná image. Přírodovědeckým termínem bychom řekli „mimikry“, maskování, které predátorovi umožňuje být neviditelný a své činy páchat dlouhé roky nebo i desetiletí. Mimikry jsou mnohdy tak dokonalé, že oklamou nejen okolí, ale třeba i rodiče a další blízké obětí.

Sexuálním predátorem je často velmi úspěšný muž s dobrou kariérou, který o zájem žen nemá nouzi. Jenomže sexuálním násilníkům nejde o sexuální akt. Jde jim o