Předseda poslanců a místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek říká, že články o chování Dominika Feriho k ženám nečetl. „Celý den se zabývám třemi zákony, které jsou opravdu zásadní pro budoucnost České republiky. Toto je zásadní pro TOP 09, tak ať to řeší paní předsedkyně. Pro mě je daleko důležitější, aby pacienti v České republice měli kvalitní péči,“ říká v rozhovoru pro Deník N Válek. Kauzu by podle něj měla řešit předsedkyně TOP 09 i proto, že je to mladá žena a „vnímá tento problém ještě daleko víc než starý muž“.

Nečetl jsem to, studuji tři zákony. Ať to řeší předsedkyně, je mladá žena, říká šéf poslanců TOP 09 o Feriho kauze

Poslanec Dominik Feri včera oznámil, že složí mandát. Složí ho písemně, nebo sem přijde osobně?

Já to vůbec nevím. On řekl, že složí mandát a že skončí na kandidátce a dál to neřeším. Toto řeší Markéta Pekarová Adamová a my svoláme předsednictvo, abychom se poradili, jak dál. Chci, aby se to vyřešilo co nejrychleji a pak ať vyšetřuje policie.

Četl jste ten text?

Ne.

Zhruba desítka dívek tam popisuje, jak se k nim pan Feri choval. Vy jste o tom tedy v TOP 09 neměli informace, že by se takhle choval?

Ne, já s ním mám kancelář a nic takového jsem nikdy nezažil.

A nikdy jste ani neslyšel o stížnostech dívek na jeho chování?

Mně si nikdy žádná dívka na jeho chování nestěžovala.

V rámci strany jste to neřešili?

Jako že bychom na nějakém výboru řešili, že si nám nějaká dívka stěžovala?

Například na Právnické fakultě se o jeho chování vědělo a v rámci spolku Kappa Omega na něj byly stížnosti.

Je to možné. Já to nevím. Já jen můžu říct, že