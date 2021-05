Fake news v brazilské džungli: Proč část domorodých obyvatel Amazonie odmítá vakcínu

V únoru přistála helikoptéra plná zdravotníků a anticovidových vakcín ve vesnici v rezervaci São Francisco. Domorodci z etnika Jamamadí ale proti ní napnuli své luky. Výsadek lidí s injekčními jehlami brali jako válečný akt brazilského státu proti své komunitě. Vrtulník se zase zvedl a odletěl s nepořízenou.

Byl to dosud nejvyhrocenější moment ve snaze přednostně naočkovat původní obyvatele pralesa, v jejichž malých, ale úzce propojených společenstvech by covid-19 mohl udělat velkou paseku. A to takovou, že by kvůli němu mohly