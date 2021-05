Z neřestného sklepení až na zavřené letiště. Má cesta k vakcíně jako netradiční průvodce Berlínem

Německý deník Pavla Poláka: Očkování proti koronaviru je už v plném běhu. Osobních svědectví o absolvovaném vpichu a jeho organizaci je už tolik, že jsem se rozhodl nepřispívat svou berlínskou troškou do mlýna už tak roztočeného na vysoké obrátky. Ale pak se stalo něco, co se mi v německé metropoli stává často: Berlín překvapil. Ukázal se mi ve světle, v jakém jsem ho nikdy neviděl.

„Vážený pane, srdečně Vás zvu,“ stálo v dopise, který mi zaslala paní Kalayciová, berlínská radní pro otázky zdraví a péče o ně. „Mám velkou radost, že jsou nyní v Německu dostupné vakcíny, které nabízejí ochranu před onemocněním covid-19,“ svěřila se zároveň.

Každý Berlíňan musí před očkováním dostat osobní pozvánku, až pak se může registrovat. Ten dopis jsem tak trochu čekal, protože od začátku května se podle doporučení německé Stálé očkovací komise dostali na řadu spolu s dalšími profesemi také novináři. Ovšem v záhlaví dopisu nad mým jménem a adresou stálo: personálu berlínského záchranného hasičského sboru.

Berlín občas nedává smysl. I Němci, a to včetně těch, kteří v tomto městě žijí, s oblibou říkají, že „Berlín je jiný“. Ale v tomto případě to neplatí. Sice nemám s berlínskými hasiči nic společného, zato jsem ale už více než dvacet let plavčíkem, který – stejně jako novináři – patří do stejné prioritní skupiny. A hasiči se ujali organizace, za což jim velmi děkuji. Tolik krátké expozé.

Doupě zvrhlíků a ostrov svobody

A tak tu stojím na ulici ve frontě s rouškou na ústech a čekám, až se posunu o kus dál, abych se mohl podívat za roh. Ještě do loňského března tu o víkendech stávala úplně jiná fronta a s úplně jinými úmysly. Stojím na chodníku před