Nejoblíbenější česká autorka? To je přehnané, tvrdí o sobě Alena Mornštajnová

Před čtyřmi lety napsala Alena Mornštajnová svou nejznámější knihu Hana, které se v Česku prodalo 190 tisíc výtisků. To ji zařadilo mezi nejoblíbenější autorky v zemi.

Ve svém posledním románu Listopád (Host 2021) zpracovala alternativní historii po sametové revoluci. Všimla si totiž, že mnozí si minulost příliš idealizovali. V rozhovoru vysvětluje, proč své dílo nepovažuje za dystopii, do jaké míry čerpala z vlastní zkušenosti a jak nakládá se slávou.

Váš poslední román nabízí příběh založený na alternativní historii po roce 1989, kdy sametovou revoluci potlačí armáda. Kdy vás tento motiv napadl?

O tomto tématu jsem přemýšlela poměrně dlouho, protože každého z nás občas napadne, co by bylo, kdyby ke změně v roce 1989 nedošlo. Nebo kdyby se události vyvíjely jinak. Překvapilo mě, že se tohoto tématu nikdo nechopil. Říkala jsem si, že to není úplně téma pro mě. Ale když od revoluce uplynulo už 30 let a pořád to nikdo nezpracoval, rozhodla jsem se, že to zkusím.

Dalším důvodem, proč jsem o tomto tématu chtěla psát, bylo to, že jsem si všimla, že někteří lidé zapomněli, jaké to bylo před rokem 1989. Jiní si začali toto období idealizovat, když říkali, že jsme žili v dobách samých jistot, kdy se stát o člověka postaral a kdy na něj nebyly vyvíjeny takové tlaky jako dnes. Mnozí však zapomněli, že nešlo jen o to, že nebyly banány a že se nesmělo cestovat do zahraničí. Zapomněli, že jsme se nemohli rozhodovat sami za sebe a že naše konání ovlivňovali jiní.

Mnozí román řadí mezi dystopie. Pro Český rozhlas jste uvedla, že vás to mrzí, protože jste nechtěla napsat dystopii. Jak to tedy je?

Nemám ráda